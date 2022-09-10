На ВДНХ запустили самое большое колесо обозрения в Европе

На ВДНХ запустили колесо обозрения "Солнце Москвы". Этот аттракцион – самый большой в Европе, его высота – 140 метров. На колесе сделали закрытые кабины, при этом каждая шестая из них – с прозрачным полом.

Билеты на "Солнце Москвы" в будни дешевле – прокатиться в обычной кабинке взрослый может за 950 рублей. Прозрачный пол – почти в 2 раза дороже. А еще есть возможность арендовать всю кабинку – за 25 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.