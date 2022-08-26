Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

26 августа открывается одно из главных киномероприятий года – Московский международный кинофестиваль. В этом году у него огромная география: 230 фильмов из 65 стран. Это и американское, и европейское, и азиатское кино.

Стартует смотр с российской премьеры – это историческая драма "Сердце Пармы". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.