Москвичам рассказали, как будет работать ГУМ-каток при ограничениях из-за COVID-19

Руководитель проекта ГУМ-каток на Красной площади Андрей Золотарев рассказал, как будет работать каток.

"Исходя из условий и санитарных требований, увеличили площадь самого проката помещения, что позволит нам соблюдать нормы и пропускную способность увеличить нашего катка. Ограничения, которые вводятся с этого года, – посещение катка исключительно по QR-коду", – сказал Золотарев.

Совсем скоро можно будет покататься на коньках в центре столицы. Ледяную площадку на Красной площади уже монтируют.

Знаменитый каток с видом на Кремль традиционно работает с конца осени и до весны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.