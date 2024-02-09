Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в Камергерском переулке

В Камергерском переулке стартует торжественная церемония открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Помимо этой локации, праздничные мероприятия будут идти на Тверской площади и Тверском бульваре, Новом Арбате, Останкинской башне, ВДНХ и в Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" 10 февраля пройдет световое шоу. А с 13:00 до 17:00 там состоится представление с шествием 18-метрового дракона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.