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09 февраля, 18:15

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Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в Камергерском переулке

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в Камергерском переулке

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В Камергерском переулке стартует торжественная церемония открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Помимо этой локации, праздничные мероприятия будут идти на Тверской площади и Тверском бульваре, Новом Арбате, Останкинской башне, ВДНХ и в Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" 10 февраля пройдет световое шоу. А с 13:00 до 17:00 там состоится представление с шествием 18-метрового дракона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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