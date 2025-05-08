Москвичам рассказали, как город участвовал в Великой Отечественной войне

За первые пять месяцев Великой Отечественной войны на фронт отправились 340 тысяч москвичей, не менее 100 тысяч из них были добровольцами. Количество призывников в столице пришлось сократить, чтобы не оставить промышленные предприятия без рабочих. Такая самоотверженность и спасла город в грандиозной Битве за Москву, когда враг стоял на подступах к столице.

Как Москва боролась за жизнь и победила? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.