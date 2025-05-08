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08 мая, 23:45

Город

Москвичам рассказали, как город участвовал в Великой Отечественной войне

Москвичам рассказали, как город участвовал в Великой Отечественной войне

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За первые пять месяцев Великой Отечественной войны на фронт отправились 340 тысяч москвичей, не менее 100 тысяч из них были добровольцами. Количество призывников в столице пришлось сократить, чтобы не оставить промышленные предприятия без рабочих. Такая самоотверженность и спасла город в грандиозной Битве за Москву, когда враг стоял на подступах к столице.

Как Москва боролась за жизнь и победила? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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