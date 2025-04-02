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02 апреля, 12:15

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Москвичи оценили ремонт велосипедной трассы в парке "Крылатские холмы"

Москвичи оценили ремонт велосипедной трассы в парке "Крылатские холмы"

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В парке "Крылатские холмы" начали восстанавливать покрытие на велосипедной трассе

В парке "Крылатские холмы" в Москве начался ремонт большой велосипедной трассы. Работы касаются не только покрытия, но и всей прилегающей территории. Пассажиры, уже протестировавшие обновленную трассу, отмечают улучшение качества покрытия.

Новый асфальт стал более ровным и гладким, что значительно повысило комфорт при катании. Москвичи подчеркнули, что на ней стало значительно удобнее кататься.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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