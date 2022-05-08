Парковка на московских улицах будет бесплатной в праздничные дни

Парковаться на московских улицах в праздничные дни можно бесплатно. Сегодня, как обычно по воскресеньям, за парковку платить не нужно за исключением улиц с повышенным тарифом – 380 и 450 рублей в час.

А 9 и 10 мая на улицах останавливаться можно будет просто так. Исключение составят парковки со шлагбаумом. Они останутся платными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.