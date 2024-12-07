Фестиваль "Город неравнодушных" проходит в Москве в эти выходные

В эти выходные в Москве проходит благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На большой ярмарке НКО можно найти подарки для всей семьи и присоединиться к мастер-классам.

Кроме того, на фестивале гости могут поучаствовать в зимних играх, квесте и получить предсказание на Новый год. Также в программе выступления спикеров, которые поделятся своим опытом добрых дел.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.