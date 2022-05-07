На аэродромах идут последние приготовления к воздушной части генеральной репетиции парада

В Москве продолжается подготовка к генеральной репетиции победы. Совсем скоро стартует воздушная часть.

В небо над столицей 9 мая поднимутся 77 боевых машин. Это ударные и транспортные вертолеты, истребители, бомбардировщики, стратегические ракетоносцы. Также над трибунами пролетит "Самолет судного дня" Ил-80.

На аэродромах идут последние приготовления к генеральной репетиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.