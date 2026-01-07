"Новости дня": Москва видна из космоса благодаря яркой иллюминации

Москва в ночное время видна даже из космоса, соперничая по яркости с такими мегаполисами, как Токио и Лондон. За этой красотой стоит умная световая система, превратившая обычные фонарные столбы в мини-компьютеры.

Установленные на них контроллеры с радиопередатчиком и процессором позволяют автоматически управлять освещением по заданному графику. Сегодня в городе каждый вечер зажигается свыше миллиона огней.

Подробнее – в программе "Новости дня".