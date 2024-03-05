В ГК "Кортрос" рассказали о строительстве детских садов в Москве

В развитие социальной инфраструктуры столичного региона большой вклад вносит частный бизнес. Один из таких застройщиков – группа компаний "Кортрос". Наряду с возведением непосредственно жилищных комплексов он также открывает детские сады.

Образовательные учреждения, например, были построены в Щербинке. Один из последних проектов – детский сад в жилищном комплексе "Равновесие" в Одинцовском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

