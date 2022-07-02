Театральная неделя стартовала в ТиНАО

Театральная неделя стартовала в "новой" Москве. В шести театрах ТиНАО ежедневно будут идти спектакли. Зрители смогут ознакомиться с новым репертуаром, и оценить качество новых театральных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

