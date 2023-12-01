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01 декабря, 16:45

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Москвичам рассказали об услугах сервиса "Переезд по программе реновации"

Москвичам рассказали об услугах сервиса "Переезд по программе реновации"

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Более 100 тысяч москвичей, которые переезжают по программе реновации, получают уведомления через специальный сервис. Он называется "Переезд по программе реновации". Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

Сервис подскажет новоселам последовательность действий и поможет пройти все этапы переезда – от получения уведомления о переселении до регистрации в новой квартире. С помощью сервиса можно подать заявку на предоставление грузчиков и транспорта, записаться на осмотр квартиры, загрузить необходимые документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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