01 декабря, 16:45Город
Москвичам рассказали об услугах сервиса "Переезд по программе реновации"
Более 100 тысяч москвичей, которые переезжают по программе реновации, получают уведомления через специальный сервис. Он называется "Переезд по программе реновации". Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.
Сервис подскажет новоселам последовательность действий и поможет пройти все этапы переезда – от получения уведомления о переселении до регистрации в новой квартире. С помощью сервиса можно подать заявку на предоставление грузчиков и транспорта, записаться на осмотр квартиры, загрузить необходимые документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.