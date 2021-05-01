Движение в районе Храма Христа Спасителя перекрыли

В районе Храма Христа Спасителя перекрыли ряд улиц. Нельзя проехать по Соймоновскому проезду от улицы Волхонка до Пречистенской набережной.

А с 20 часов для машин будет недоступна Волхонка от улицы Ленивка до Соймоновского проезда. Все ограничения снимут после 3 часов утра 2 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.