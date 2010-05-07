Как будут работать государственные учреждения в майские праздники

В России в текущем году из-за ситуации с COVID-19 дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими. Традиционно в период майских праздников большинство госучреждений, таких как загсы, почта, центры госуслуг принимают горожан по особому расписанию. Рассказываем об их праздничном режиме работы в столице.



"Мои документы" и Главархив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Офисы "Мои документы" продолжат работать в течение всех праздничных выходных, кроме 1 и 9 мая. Центры госуслуг, как и обычно, будут открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

При этом режим работы сотрудников Главного управления МВД России по городу, оказывающих услуги в центрах "Мои документы", поменяется. В пятницу, 30 апреля, они примут посетителей по сокращенному графику с 09:00 до 15:45, а с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая прием будет закрыт. С 4 по 7 мая представители МВД будут работать по обычному расписанию.

Читальные залы столичного Главархива с 1 по 10 мая не будут доступны. Кроме того, на пятницу, 30 апреля, переносится технологический день, который обычно проходит по средам.



Загсы

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

30 апреля загсы и дворцы бракосочетания, а также архивно-информационный отдел будут открыты с 09:00 до 17:00. С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая они не будут работать. Однако архивно-информационный отдел и Замоскворецкий загс 11 мая возобновит прием граждан.

В период с 4 по 7 мая заключение и расторжение браков будут проводиться с 09:00 до 18:00. Также будут оказываться услуги, которые необходимы заявителям в срочном порядке. Во Дворцах бракосочетания № 1 и № 3 услуги будут оказываться со 2 мая по 7 мая.

8 мая для загсов также будет предпраздничным днем – режим работы с 09:00 до 17:00, кроме Дворца бракосочетания № 1 – он будет открыт с 09:00 до 21:00. У архивно-информационного отдела и Замоскворецкого загса в этот день выходной.



Пункты вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В течение всех майских праздников вакцинация от коронавируса в столице продолжится в обычном режиме. Горожане могут привиться без каких-либо ограничений в местах работы выездных бригад. Однако с собой нужно принести полис обязательного медицинского страхования (при наличии) и паспорт.

Центры соцобслуживания, занятости и психологическая помощь

Фото: Гришкин Денис/портал мэра и правительства Москвы

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая центры трудоустройства, флагманские центры и контакт-центр работать не будут. 30 апреля и с 4 по 7 мая трудоустроиться можно с помощью центров госуслуг "Мои документы" – с 08:00 до 20:00. Флагманские центры "Моя работа" будут открыты с 09:00 до 20:00. Отделы "Вороново", "Новомосковский", "Кокошкино" и "Троицкий" 30 апреля будут работать по сокращенному графику. Центр "Моя карьера" 30 апреля и с 4 по 7 мая принимает посетителей в обычном режиме с 09:00 до 20:00.

Центры социального обслуживания и Центры социальной помощи семье и детям с 1 по 10 мая будут закрыты. Однако в случае экстренной необходимости соцработники доставят продукты и лекарства нуждающимся гражданам.

Психологическую помощь жители столицы смогут получить с 1 по 10 мая только по телефону 051 (с городского телефона) и +7 (495) 051 (с мобильного телефона). 30 апреля услуги будут оказываться в очном формате с 09:00 до 17:00.



Почтовые отделения

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Во всех отделениях "Почты России", за исключением круглосуточных, выходными днями будут только 1 и 9 мая. Таким образом, в Москве продолжат принимать горожан без перерывов отделения на Мясницкой улице (дом 26), на Уральской улице (дом 1) и на Смоленской площади (дом 13/21).

Вместе с тем 30 апреля и 8 мая все отделения будут работать по сокращенному графику – закроются на час раньше, чем обычно. Принимать посетителей 3 мая "Почта России" будет по субботнему расписанию, а 10 мая – по воскресному. В остальные дни все отделения доступны в обычном режиме. Уточнить график работы конкретного отделения можно на сайте "Почты России" или в мобильном приложении компании.



Отделения банков

Российские банки и некредитные финансовые организации также будут работать по измененному графику. В частности, у Сбербанка 1–3 мая, 5–6 мая и 8–9 мая останутся открыты только дежурные офисы. Остальные отделения временно не будут принимать клиентов. А 4, 7 и 10 мая банк работает по графику субботы.

У ВТБ с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая обслуживание клиентов будет производиться только в 73 дежурных офисах Москвы и Подмосковья. С 4 по 7 мая будет работать вся сеть отделений. Также в эти дни продолжат работу в штатном режиме офисы банка "Открытие", Райффайзенбанка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ).



Подразделения ГИБДД

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Столичные отделения ГИБДД в майские праздники будут открыты для посетителей по особому расписанию. Часть из них можно посетить в периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Режим работы: с 08:00 до 20:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00. Ознакомиться со списком можно здесь.





с сайта столичного главка МВД России В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении).

Отделения при многофункциональных центрах "Мои документы" примут горожан 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 22:00 с часовым перерывом на обед. С 4 по 7 мая подразделения ГИБДД будут работать по обычному графику.



Сервисные центры "Московский транспорт"

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Сервисные центры "Московский транспорт" на Старой Басманной и улице 1905 года нельзя будет посетить только 1 и 9 мая. В остальные дни они будут доступны для жителей столицы в обычном графике – с 8:00 до 20:00.

Кроме того, с 1 по 10 мая получить разрешение на возврат автомобиля со штрафстоянки можно будет в любое время по трем адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Дубовой Рощи, владение 7А, и проезд Энтузиастов, владение 3.



Московская канатная дорога

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога в майские праздники будет работать по графику и тарифам выходного дня. Желающие прокатиться над Москвой-рекой смогут это сделать с 10:00 до 23:00. В субботу, 8 мая, будет сокращенный день: с 15:00 до 23:00. Вместе с тем 11 мая канатная дорога будет работать по графику понедельника: с 16:00 до 22:00.

Ветклиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В обычном режиме продолжат принимать посетителей 23 городские ветеринарные клиники. При этом 1 и 9 мая будут закрыты ветеринарный участок "Северный", станция по борьбе с болезнями ЮВАО и Рублевская ветеринарная клиника.