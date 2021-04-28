В ГИБДД столицы рассказали о порядке сдачи на права в майские праздники

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Представители столичной ГИБДД рассказали, как в период майских праздников будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации официального сайта ведомства, часть отделений будут доступны в периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Они будут работать с 08:00 до 20:00.
"В указанный период государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении)", – уточнили в ведомстве.
Отделения при многофункциональных центрах "Мои документы" смогут принимать граждан 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 22:00 с часовым перерывом на обед.
В период с 4 по 7 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать без ограничений.
Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
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