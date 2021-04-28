Инфраструктурные стройки не будут останавливать в майские выходные в столице

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В период майских праздников и нерабочих дней в Москве продолжатся строительные работы на стратегически важных проектах. Об этом рассказали в пресс-службе Стройкомплекса города.
"В период предстоящих длинных выходных, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, в Москве не будет останавливаться реализация стратегически важных проектов", – отметил заместитель мэра Андрей Бочкарев.
Он пояснил, что к таким стройкам относится сооружение метро. По его словам, во время майских праздников на объектах метрополитена будут трудиться порядка 17 тысяч специалистов. Бочкарев рассказал, что возведение объектов здравоохранения также не будет остановлено на выходные.
"Частные девелоперы могут самостоятельно определить график работы на своих объектах, никаких дополнительных ограничений с нашей стороны вводить не планируется", – отметил Бочкарев.
Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
Москвичам рассказали, какие организации будут работать в майские праздники
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