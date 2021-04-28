В Дептрансе рассказали о работе парковок 1–10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы представил порядок работы городских парковок в период майских праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как следует из сообщения ведомства, бесплатно оставить машину на обозначенных местах можно будет 1, 3, 9 и 10 мая. Обычный платный режим сохранится 2 мая, а также с 4 по 8 мая.

"При этом в воскресенье, 2 мая, оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом 380 руб./час", – уточнили в Дептрансе.

Также сообщается, что платные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все праздничные и нерабочие дни.

По словам эксперта издания "За рулем" Алексея Ревина, одна из самых распространенных ошибок при парковке – неприменение стояночного тормоза. Данная функция доступна на машинах с автоматической коробкой передач.