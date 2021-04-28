Эксперт назвал распространенную ошибку при парковке автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Многие автомобилисты с автоматической коробкой передач делают ошибку, не используя стояночный тормоз при парковке. Об этом сообщает журнал "За рулем".
По словам эксперта издания Алексея Ревина, в режиме "паркинг" ведущие колеса стопорятся при помощи рычага, блокирующего крупнозубчатую шестеренку, которая связана с выходным валом коробки. Кроме того, во время парковки на уклоне его может сильно зажать.
"Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот вынуть его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне", – уточнил эксперт.
Помимо этого, чем круче уклон, тем сильнее может зажать рычаг. Поэтому тросовый привод управления коробкой может сломаться или растянуться, уточнил специалист.
Он также рассказал, как правильно поставить машину с АКПП на стоянку. Для этого необходимо нажать на педаль тормоза, потом, не отпуская педали, стоит затянуть стояночный тормоз. Так можно снизить нагрузку на
механический или электрический привод. Лишь после этого нужно перевести селектор автоматической коробки в положение Р.
Ранее сообщалось, что долгая работа мотора машины на холостых оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя.
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