Назван лучший автомобиль 2021 года

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Жюри конкурса World Car Awards присудило электрическому хэтчбеку Volkswagen ID.4 звание лучшего автомобиля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!" – отметили организаторы премии.

Конкуренцию Volkswagen, набравшему 798 очков, составили Toyota Yaris и электромобиль Honda E, которые набрали 732 и 742 очка соответственно.

Ранее стало известно, что подержанные машины на рынке РФ подорожали быстрее новых. Согласно данным сайта "Авто.ру", в первом квартале средний рост стоимости подержанных автомобилей составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше – 10%.

По мнению экспертов, после выезда из салона машины не будут терять в цене еще несколько лет. Все дело в дефиците новых автомобилей и их постоянном удорожании, отметили эксперты.