Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня с 1 по 10 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня в майские праздники. Об этом сообщается на странице канатной дороги в социальной сети Instagram.

Жителей и гостей столицы будут ждать с 10:00 до 23:00. В субботу, 8 мая, режим работы продлится с 15:00 до 23:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассах канатной дороги. Льготные билеты можно будет купить только в кассах, предъявив соответствующий документ.

11 мая канатная дорога вернется к стандартному графику и тарифам понедельника (с 16:00 до 22:00).

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, с какой погоды начнутся майские праздники в столице. По ее словам, в ночь на Первомай погода будет облачная с дождем, но уже таких низких температур, как накануне, не будет в Москве: максимальная ночная температура в городе установится в районе +5 градусов.