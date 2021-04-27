Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня с 1 по 10 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня в майские праздники. Об этом сообщается на странице канатной дороги в социальной сети Instagram.
Жителей и гостей столицы будут ждать с 10:00 до 23:00. В субботу, 8 мая, режим работы продлится с 15:00 до 23:00.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассах канатной дороги. Льготные билеты можно будет купить только в кассах, предъявив соответствующий документ.
11 мая канатная дорога вернется к стандартному графику и тарифам понедельника (с 16:00 до 22:00).
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, с какой погоды начнутся майские праздники в столице. По ее словам, в ночь на Первомай погода будет облачная с дождем, но уже таких низких температур, как накануне, не будет в Москве: максимальная ночная температура в городе установится в районе +5 градусов.
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