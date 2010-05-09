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Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

Закрытие станций метро, Пасха и парад Победы: что перекроют и как объехать
транспорт метро перекрытия

В майские праздники жителей столицы ждут несколько важных событий, главные из которых Пасха и парад Победы. Однако в связи с торжествами автомобилисты столкнутся с большим количеством ограничений на дорогах. Пассажирам столичной подземки также стоит ознакомиться с режимом работы нескольких станций метро. Рассказываем, какие ограничения будут действовать во время длинных выходных и как добраться до пункта назначения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие салатовой ветки метро

С 1 по 23 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжской" будет недоступен для пассажиров. Закрытие необходимо из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Так как в зоне будущего тоннеля очень сложная геология, строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы.

Фото: transport.mos.ru

Для удобства пассажиров в районе закрытых станций метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. По маршруту КМ1 можно будет доехать от станции метро "Волжская" до "Текстильщиков". Маршрут КМ2 свяжет станцию метро "Волжская" с "Дубровкой" и пройдет через станции "Печатники" и "Кожуховская". Автобусы КМ3 будут следовать от станции "Печатники" до "Дубровки". Всего будет задействовано около 200 автобусов увеличенной вместимости.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, чтобы избежать скопления пассажиров на пересадочных станциях, будет изменена схема движения поездов на соседних участках. На Таганско-Краснопресненской линии по будням до 10 утра поезда от станции "Котельники" до "Выхина" будут следовать с увеличенными интервалами. А на станции "Выхино", чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать пустым. На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр.

Фото: transport.mos.ru

На Некрасовской линии поезда не будут останавливаться на станции "Косино" при движении в центр. Также пересадка с "Косина" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта: перейти получится только при выходе в город. Для того чтобы доехать до "Косина", двигаясь в сторону центра, придется добираться до станции "Юго-Восточная" и пересаживаться на обратный поезд. Со станции добраться в центр можно, доехав до "Улицы Дмитриевского" и пересесть на поезд в обратном направлении.

Фото: transport.mos.ru

Для поездок в центр лучше использовать Замоскворецкую линию, пересев с "Зябликова" на "Красногвардейскую". Также пересесть можно на МЦК или D2, используя станции "Электрозаводская" или "Нижегородская". Кроме того, можно воспользоваться электричками Казанского направления.

В связи с закрытием станций салатовой ветки на юго-востоке столицы до 25 мая ограничат движение автомобилей. Для беспрепятственной работы общественного транспорта в районе неработающего участка метро организуют 9,3 километра временных выделенок:

  • от дома 9 на Шарикоподшипниковской улице до Новоостаповской улицы и от Южнопортовой улицы до Новоостаповской улицы (в обоих направлениях);
  • на Новоостаповской улице перед улицей Симоновский Вал и перед Шарикоподшипниковской улицей;
  • на Южнопортовой улице – от Шарикоподшипниковской улицы до улицы Трофимова (в обоих направлениях) и перед улицей Гурьянова;
  • в 1-м Южнопортовом проезде – от улицы Трофимова до Проектируемого проезда № 1422 (в обоих направлениях);
  • в 2-м Южнопортовом проезде – от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);
  • на улице Гурьянова – от Южнопортовой улицы до Шоссейной улицы (в обоих направлениях);
  • в Проектируемых проездах № 6053 и 2289;
  • на улице Полбина – от Шоссейной улицы до улицы Гурьянова;
  • на Ставропольской улице – от Краснодонской улицы до Люблинской улицы;
  • на Краснодонской улице – от улицы Шкулева до Ставропольской улицы;
  • на Люблинской улице – от дома 4А до улицы Шкулева (в сторону области) и после пересечения с 11-й улицей Текстильщиков (в сторону центра);
  • на улице Юных Ленинцев перед Люблинской улицей;
  • на Волгоградском проспекте – от Шоссейной улицы до Люблинской улицы.

Фото: transport.mos.ru

Ездить по временным выделенным полосам и имеющейся полосе на Люблинской улице разрешат только городскому транспорту. Также автомобилистам в эти дни будут запрещены следующие маневры:

  • левый поворот с Шарикоподшипниковской улицы на Новоостаповскую улицу (при движении в центр);
  • правый поворот из 1-го Южнопортового проезда в 2-й Южнопортовый проезд (при движении из центра);
  • движение из 1-го Южнопортового проезда в Проектируемый проезд № 1423;
  • разворот в 2-м Южнопортовом проезде перед Проектируемым проездом № 1423;
  • правый поворот с улицы Гурьянова на Шоссейную улицу;
  • повороты с Люблинской улицы на улицу Шкулева;
  • левый поворот с Люблинской улицы на улицу Юных Ленинцев;
  • съезд с Волгоградского проспекта на Люблинскую улицу;
  • разворот на Люблинской улице перед Волгоградским проспектом;
  • движение по Южнопортовой улице на участке в районе дома 22А;
  • выезд от строений 10, 13, 18 дома 22 по Южнопортовой улице в 1-й Южнопортовый проезд;
  • выезд от владения 36 по улице Трофимова в 1-й Южнопортовый проезд;
  • выезд от дома 37/1 по Люблинской улице на Люблинскую улицу;
  • выезд из двора дома 3 по улице Юных Ленинцев на улицу Юных Ленинцев.

Владельцы личного транспорта также не смогут проехать по Шарикоподшипниковской улице (на участке от улицы Новоостаповской до 1-й улицы Машиностроения при движении из центра), Проектируемому проезду № 1423, Курской улице, Батайской улице и Северному тоннелю. Кроме того, на большинстве улиц в районе закрытых станций метро будет недоступна парковка.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, пять участков улиц временно станут односторонними:

  • участок Шарикоподшипниковской улицы – от улицы Симоновский Вал до 1-й Дубровской улицы;
  • участок улицы Кухмистерова – от улицы Полбина до Шоссейной улицы;
  • участок Кубанской улицы – от Курской улицы до дома 44/8;
  • участок Проектируемого проезда № 2289 – от дома 50, строения 2, до Люблинской улицы;
  • участок Ставропольской улицы – от Люблинской улицы до Краснодонской улицы.

Подробную информацию об изменениях и ограничениях можно посмотреть здесь.

Празднование Пасхи

В связи с празднованием православной Пасхи, 2 мая, на некоторых улицах рядом с храмами будут введены ограничения для проезда автомобилистов. В частности, с 6 часов утра до 16 часов вечера будет перекрыта Рузская улица (от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца), а также Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской до Озерной улицы).

Фото: transport.mos.ru

С 06:00 до 17:00 автомобилисты не смогут проехать по улице Фестивальной (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы) и проезду Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади). Сразу несколько улиц будут перекрыты в районах Хованского кладбища (Проектируемый проезд № 84, 35 и Подмосковная улица) и Николо-Архангельского кладбища в Балашихе (Суздальская улица, Проектируемый проезд № 326 и улица Галины Вишневской).

Фото: transport.mos.ru

Также нельзя будет проехать по Вешняковской улице (от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец), Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе в Южном Бутове (от Типографской улицы до Щербинского кладбища). Здесь ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00. Кроме того, в районе станций метро "Тушинская" (Волоколамский проезд) и "Планерная" (улица Бубнова) будет запрещена парковка личного автотранспорта.

Фото: transport.mos.ru

Такие же ограничения в городе будут действовать и 9 мая.

Парад Победы

В связи с подготовкой и проведением парада Победы на Красной площади в некоторые дни майских выходных будет перекрыто движение для автомобильного транспорта. Основные ограничения будут действовать в центре города и на Минском шоссе до деревни Алабино.

4 мая (с 17:30 до 20:00), а также 7 и 9 мая (с 05:30 до 08:00) перекроют участки улиц от Крылатской улицы до 2-й Брестской улицы:

  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • улица Мнёвники;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Красная Пресня;
  • Баррикадная улица;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая – Кудринская улица;
  • Большая Садовая улица;
  • Садовая-Триумфальная улица;
  • Садовая-Каретная улица;
  • 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Фото: transport.mos.ru

Также 4 мая (с 17:30 до окончания мероприятия), 7 мая (с 05:30 до окончания мероприятия) и 9 мая (с 05:30 до окончания мероприятия) перекроют большое количество улиц в центре Москвы:

  • Тверская улица (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы);
  • 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека);
  • Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской улицы);
  • Моховая улица (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы);
  • улица Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • улица Большая Никитская (от Моховой улицы до Романова переулка);
  • Новая и Старая площади;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Кадашевская набережные;
  • Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты;
  • Болотная улица и Болотная площадь;
  • улица Балчуг;
  • Лубочный переулок;
  • Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • 1-й и 2-й Раушский переулки;
  • улица Солянка;
  • улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).

Фото: transport.mos.ru

4 мая (с 22:00 до окончания мероприятия), 7 мая (с 10:00 до окончания мероприятия):

  • Тверской бульвар (от Большой Никитской улицы до Тверской улицы);
  • Страстной бульвар (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда);
  • Большой Путинковский переулок (от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы).

Кроме того, на западе города и в центре 4 мая (с 22:30 и до окончания мероприятия), 7 мая (с 10:00 до окончания мероприятия) и 9 мая (с 10:00 до окончания мероприятия) водителей также будут ждать ограничения на дорогах:

  • Большой Каменный и Карамышевский мосты;
  • Боровицкая площадь;
  • Моховая улица (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки);
  • улица Воздвиженка;
  • улица Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая-Кудринская улица;
  • Садовая-Триумфальная улица;
  • Садовая-Каретная улица;
  • 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • Баррикадная улица;
  • улица Красная Пресня;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Мнёвники;
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Петровка (от Театрального проезда до улицы Каретный Ряд) – только 9 мая;
  • улица Рождественка (от Театрального проезда до Пушечной улицы) – только 9 мая;
  • улица Большая Полянка (от Якиманской набережной до улицы Большой Якиманки) – только 9 мая;
  • улица Большая Якиманка (от улицы Большой Полянки до Садового кольца) – только 9 мая;
  • улица Большая Дмитровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда) – только 9 мая.

Фото: transport.mos.ru

В День Победы после парада закроют дороги на западе города для свободного возвращения военной техники на полигон в деревне Алабино. 9 мая с 15:00 и до момента прохождения военной колонны будут недоступны:

  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • Звенигородское шоссе;
  • 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;
  • улица Нижние Мнёвники (с 15:00 до 18:00);
  • улица Крылатская (с 15:00 до 18:00);
  • улица Осенняя (с 15:00 до 18:00);
  • Рублевское шоссе (с 15:00 до 18:00);
  • МКАД(с 15:00 до 18:00);
  • Минское шоссе (с 15:00 до 18:00);
  • Московское малое кольцо (А107) (с 15:00 до 18:00);
  • парадная площадка Алабино (с 15:00 до 18:00).

Фото: transport.mos.ru

С полуночи 8 мая до 10 часов утра 10 мая на Крылатской улице (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники) и на Осенней улице (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы) будет запрещена остановка и стоянка. Также в дни репетиций и парада Победы парковочное пространство на улицах, где будет проходить военная техника, временно ликвидируют.

Кроме того, некоторые станции метро 4 мая (с 19:00 до окончания репетиции), а также 7 и 9 мая (с 05:30 до окончания репетиции и парада) будут закрыты на выход. Это относится к станциям "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая". Также могут быть дополнительные ограничения на соседних станциях.

Фото: transport.mos.ru

Из-за закрытия дорожных участков изменятся и маршруты автобусов в центре столицы. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Киносъемки и дорожные работы

Движение автомобилей на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе будут перекрывать в ночное время по 10 мая 2021 года. Дорога будет недоступна на внутренней стороне участка 85-го километра МКАД – от съезда с внутренней стороны кольца на Алтуфьевском шоссе (в сторону центра) до съезда с Алтуфьевского шоссе (в сторону области) на внутреннюю сторону МКАД. Ограничение будет действовать с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20, с 04:00 до 04:20 1, 2 и 3 мая.

Такие же ограничения будут введены 8, 9 и 10 мая, но на внешней стороне участка 85-го километра МКАД – от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе до съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Перекрытия связаны с проведением дорожных работ.

Фото: transport.mos.ru

9 мая в городе также пройдут киносъемки. Для съемочной группы перекроют Проектируемый проезд 5464 от дома 8, корпуса 834, до пересечения с Битцевским проездом. Дорога будет недоступна с 16 до 22 часов для съемки пятиминутных дублей.

Фото: transport.mos.ru

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