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Транспорт

07:35

Движение транспорта изменится из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта изменится в столице из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 30 апреля по 24 мая жители города смогут воспользоваться бесплатными автобусными маршрутами КМ. Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов организуют 9,3 километра временных выделенок. Они появятся на участках:

  • от дома 9 на улице Шарикоподшипниковской до улицы Новоостаповской и от улицы Южнопортовой до улицы Новоостаповской (в обоих направлениях);
  • на улице Новоостаповской перед улицей Симоновский Вал и перед улицей Шарикоподшипниковской;
  • на улице Южнопортовой – от улицы Шарикоподшипниковской до улицы Трофимова (в обоих направлениях) и перед улицей Гурьянова;
  • в 1-м Южнопортовом проезде – от улицы Трофимова до Проектируемого проезда № 1422 (в обоих направлениях);
  • в 2-м Южнопортовом проезде – от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);
  • на улице Гурьянова – от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);
  • в Проектируемых проездах № 6053 и 2289;
  • на улице Полбина – от улицы Шоссейной до улицы Гурьянова;
  • на улице Ставропольской – от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;
  • на улице Краснодонской – от улицы Шкулева до улицы Ставропольской;
  • на улице Люблинской – от дома 4а до улицы Шкулева (в сторону области) и после пересечения с 11-й улицей Текстильщиков (в сторону центра);
  • на улице Юных Ленинцев перед улицей Люблинской;
  • на Волгоградском проспекте – от улицы Шоссейной до улицы Люблинской.

Уточняется, что ездить по временным выделенным полосам и имеющейся полосе на Люблинской улице разрешат только городскому транспорту. Также временно отменят следующие маневры:

  • левый поворот с улицы Шарикоподшипниковской на улицу Новоостаповскую (при движении в центр);
  • правый поворот из 1-го Южнопортового проезда в 2-й Южнопортовый проезд (при движении из центра);
  • движение из 1-го Южнопортового проезда в Проектируемый проезд № 1423;
  • разворот во 2-м Южнопортовом проезде перед Проектируемым проездом № 1423;
  • правый поворот с улицы Гурьянова на улицу Шоссейную;
  • повороты с улицы Люблинской на улицу Шкулева;
  • левый поворот с улицы Люблинской на улицу Юных Ленинцев;
  • съезд с Волгоградского проспекта на улицу Люблинскую;
  • разворот на улице Люблинской перед Волгоградским проспектом;
  • движение по улице Южнопортовой на участке в районе дома 22а.

Для владельцев личного транспорта запретят:

  • проезд по улице Шарикоподшипниковской на участке от улицы Новоостаповской до 1-й улицы Машиностроения (при движении из центра);
  • проезд по Проектируемому проезду № 1423;
  • проезд по улице Курской;
  • проезд по улице Батайской;
  • проезд по Северному тоннелю.

Жителям некоторых улиц какое-то время придется пользоваться альтернативными выездами из дворов. В частности, для автомобилистов закроют:

  • выезд от строений 10, 13, 18 дома 22 на улице Южнопортовой в 1-й Южнопортовый проезд;
  • выезд от владения 36 на улице Трофимова в 1-й Южнопортовый проезд;
  • выезд от дома 37/1 на улице Люблинской на улицу Люблинскую;
  • выезд из двора дома 3 на улице Юных Ленинцев на улицу Юных Ленинцев.

Чтобы избежать задержек городского транспорта, временно нельзя будет парковаться:

  • на улице Шарикоподшипниковской в районе домов 1–5 и дома 9, а также на участке от 1-й улицы Машиностроения до 1-й Дубровской улицы;
  • с обеих сторон улицы Новоостаповской – от улицы Велозаводской до улицы Шарикоподшипниковской, за исключением парковочного кармана в районе дома 6;
  • на улице 1-й Дубровской на участке – от дома 13а, строения 1 до дома 15, строения 19 и в районе дома 18;
  • на улице Трофимова в районе строений 1, 6 дома 36;
  • в 1-м Южнопортовом проезде на участке от улицы Трофимова до 2-го Южнопортового проезда;
  • в 2-м Южнопортовом проезде на участке от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);
  • на улице Южнопортовой напротив дома 23а и на участке от Проектируемого проезда № 6053 до улицы Гурьянова;
  • в Проектируемом проезде № 6053 на участке от улицы Гурьянова до улицы Южнопортовой (в обоих направлениях);
  • на улице Гурьянова на участках от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной и от улицы Шоссейной до Проектируемого проезда № 6053;
  • на улице Шоссейной в районе дома 4, корпуса 1 и дома 19, корпуса 1;
  • на улице Кухмистерова на участке от улицы Полбина до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);
  • на улице Полбина на участке от улицы Кухмистерова до улицы Гурьянова (в обоих направлениях);
  • на улице Ставропольской на участке от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;
  • на улице Люблинской в районе дома 61;
  • на улице Краснодонской на участке от дома 39, строения 1 на улице Тихой до улицы Тихой, в районе строений 6–8 дома 4 на улице Шкулева и напротив дома 4, строения 8 на улице Шкулева;
  • на улице Шкулева на участках от улицы Люблинской до улицы Малышева (в обоих направлениях) и от улицы Малышева до Волжского бульвара;
  • с обеих сторон Волжского бульвара от улицы Шкулева до улицы Юных Ленинцев;
  • на улице Юных Ленинцев в районе дома 3;
  • на улице Люблинской в районе дома 31/1 и от дома 10, строения 44 до 1-й улицы Текстильщиков.

Движение ограничат на одной из двух полос:

  • на улице Южнопортовой перед пересечением с Проектируемым проездом № 1423;
  • на 11-й улице Текстильщиков перед пересечением с улицей Люблинской;
  • в Спортивном проезде перед пересечением с улицей Краснодонской.

Помимо этого, пять участков улиц временно станут односторонними:

  • участок улицы Шарикоподшипниковской – от улицы Симоновский Вал до улицы 1-й Дубровской;
  • участок улицы Кухмистерова – от улицы Полбина до улицы Шоссейной;
  • участок улицы Кубанской – от улицы Курской до дома 44/8;
  • участок Проектируемого проезда № 2289 – от дома 50, строения 2 до улицы Люблинской;
  • участок улицы Ставропольской – от улицы Люблинской до улицы Краснодонской.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая будет закрыт участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии.

Для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.

Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.

На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.

"Это наш город": участок между "Дубровкой" и "Волжской" закроют с 1 по 23 мая

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