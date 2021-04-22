Движение транспорта изменится из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Схема движения транспорта изменится в столице из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 30 апреля по 24 мая жители города смогут воспользоваться бесплатными автобусными маршрутами КМ. Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов организуют 9,3 километра временных выделенок. Они появятся на участках:
- от дома 9 на улице Шарикоподшипниковской до улицы Новоостаповской и от улицы Южнопортовой до улицы Новоостаповской (в обоих направлениях);
- на улице Новоостаповской перед улицей Симоновский Вал и перед улицей Шарикоподшипниковской;
- на улице Южнопортовой – от улицы Шарикоподшипниковской до улицы Трофимова (в обоих направлениях) и перед улицей Гурьянова;
- в 1-м Южнопортовом проезде – от улицы Трофимова до Проектируемого проезда № 1422 (в обоих направлениях);
- в 2-м Южнопортовом проезде – от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);
- на улице Гурьянова – от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);
- в Проектируемых проездах № 6053 и 2289;
- на улице Полбина – от улицы Шоссейной до улицы Гурьянова;
- на улице Ставропольской – от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;
- на улице Краснодонской – от улицы Шкулева до улицы Ставропольской;
- на улице Люблинской – от дома 4а до улицы Шкулева (в сторону области) и после пересечения с 11-й улицей Текстильщиков (в сторону центра);
- на улице Юных Ленинцев перед улицей Люблинской;
- на Волгоградском проспекте – от улицы Шоссейной до улицы Люблинской.
Уточняется, что ездить по временным выделенным полосам и имеющейся полосе на Люблинской улице разрешат только городскому транспорту. Также временно отменят следующие маневры:
- левый поворот с улицы Шарикоподшипниковской на улицу Новоостаповскую (при движении в центр);
- правый поворот из 1-го Южнопортового проезда в 2-й Южнопортовый проезд (при движении из центра);
- движение из 1-го Южнопортового проезда в Проектируемый проезд № 1423;
- разворот во 2-м Южнопортовом проезде перед Проектируемым проездом № 1423;
- правый поворот с улицы Гурьянова на улицу Шоссейную;
- повороты с улицы Люблинской на улицу Шкулева;
- левый поворот с улицы Люблинской на улицу Юных Ленинцев;
- съезд с Волгоградского проспекта на улицу Люблинскую;
- разворот на улице Люблинской перед Волгоградским проспектом;
- движение по улице Южнопортовой на участке в районе дома 22а.
Для владельцев личного транспорта запретят:
- проезд по улице Шарикоподшипниковской на участке от улицы Новоостаповской до 1-й улицы Машиностроения (при движении из центра);
- проезд по Проектируемому проезду № 1423;
- проезд по улице Курской;
- проезд по улице Батайской;
- проезд по Северному тоннелю.
Жителям некоторых улиц какое-то время придется пользоваться альтернативными выездами из дворов. В частности, для автомобилистов закроют:
- выезд от строений 10, 13, 18 дома 22 на улице Южнопортовой в 1-й Южнопортовый проезд;
- выезд от владения 36 на улице Трофимова в 1-й Южнопортовый проезд;
- выезд от дома 37/1 на улице Люблинской на улицу Люблинскую;
- выезд из двора дома 3 на улице Юных Ленинцев на улицу Юных Ленинцев.
Чтобы избежать задержек городского транспорта, временно нельзя будет парковаться:
- на улице Шарикоподшипниковской в районе домов 1–5 и дома 9, а также на участке от 1-й улицы Машиностроения до 1-й Дубровской улицы;
- с обеих сторон улицы Новоостаповской – от улицы Велозаводской до улицы Шарикоподшипниковской, за исключением парковочного кармана в районе дома 6;
- на улице 1-й Дубровской на участке – от дома 13а, строения 1 до дома 15, строения 19 и в районе дома 18;
- на улице Трофимова в районе строений 1, 6 дома 36;
- в 1-м Южнопортовом проезде на участке от улицы Трофимова до 2-го Южнопортового проезда;
- в 2-м Южнопортовом проезде на участке от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);
- на улице Южнопортовой напротив дома 23а и на участке от Проектируемого проезда № 6053 до улицы Гурьянова;
- в Проектируемом проезде № 6053 на участке от улицы Гурьянова до улицы Южнопортовой (в обоих направлениях);
- на улице Гурьянова на участках от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной и от улицы Шоссейной до Проектируемого проезда № 6053;
- на улице Шоссейной в районе дома 4, корпуса 1 и дома 19, корпуса 1;
- на улице Кухмистерова на участке от улицы Полбина до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);
- на улице Полбина на участке от улицы Кухмистерова до улицы Гурьянова (в обоих направлениях);
- на улице Ставропольской на участке от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;
- на улице Люблинской в районе дома 61;
- на улице Краснодонской на участке от дома 39, строения 1 на улице Тихой до улицы Тихой, в районе строений 6–8 дома 4 на улице Шкулева и напротив дома 4, строения 8 на улице Шкулева;
- на улице Шкулева на участках от улицы Люблинской до улицы Малышева (в обоих направлениях) и от улицы Малышева до Волжского бульвара;
- с обеих сторон Волжского бульвара от улицы Шкулева до улицы Юных Ленинцев;
- на улице Юных Ленинцев в районе дома 3;
- на улице Люблинской в районе дома 31/1 и от дома 10, строения 44 до 1-й улицы Текстильщиков.
Движение ограничат на одной из двух полос:
- на улице Южнопортовой перед пересечением с Проектируемым проездом № 1423;
- на 11-й улице Текстильщиков перед пересечением с улицей Люблинской;
- в Спортивном проезде перед пересечением с улицей Краснодонской.
Помимо этого, пять участков улиц временно станут односторонними:
- участок улицы Шарикоподшипниковской – от улицы Симоновский Вал до улицы 1-й Дубровской;
- участок улицы Кухмистерова – от улицы Полбина до улицы Шоссейной;
- участок улицы Кубанской – от улицы Курской до дома 44/8;
- участок Проектируемого проезда № 2289 – от дома 50, строения 2 до улицы Люблинской;
- участок улицы Ставропольской – от улицы Люблинской до улицы Краснодонской.
Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая будет закрыт
участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии.
Для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.
Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.
На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.
"Это наш город": участок между "Дубровкой" и "Волжской" закроют с 1 по 23 мая