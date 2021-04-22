Движение транспорта изменится из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта изменится в столице из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 30 апреля по 24 мая жители города смогут воспользоваться бесплатными автобусными маршрутами КМ. Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов организуют 9,3 километра временных выделенок. Они появятся на участках:

от дома 9 на улице Шарикоподшипниковской до улицы Новоостаповской и от улицы Южнопортовой до улицы Новоостаповской (в обоих направлениях);

на улице Новоостаповской перед улицей Симоновский Вал и перед улицей Шарикоподшипниковской;

на улице Южнопортовой – от улицы Шарикоподшипниковской до улицы Трофимова (в обоих направлениях) и перед улицей Гурьянова;

в 1-м Южнопортовом проезде – от улицы Трофимова до Проектируемого проезда № 1422 (в обоих направлениях);

в 2-м Южнопортовом проезде – от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);

на улице Гурьянова – от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);

в Проектируемых проездах № 6053 и 2289;

на улице Полбина – от улицы Шоссейной до улицы Гурьянова;

на улице Ставропольской – от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;

на улице Краснодонской – от улицы Шкулева до улицы Ставропольской;

на улице Люблинской – от дома 4а до улицы Шкулева (в сторону области) и после пересечения с 11-й улицей Текстильщиков (в сторону центра);

на улице Юных Ленинцев перед улицей Люблинской;

на Волгоградском проспекте – от улицы Шоссейной до улицы Люблинской.

левый поворот с улицы Шарикоподшипниковской на улицу Новоостаповскую (при движении в центр);

правый поворот из 1-го Южнопортового проезда в 2-й Южнопортовый проезд (при движении из центра);

движение из 1-го Южнопортового проезда в Проектируемый проезд № 1423;

разворот во 2-м Южнопортовом проезде перед Проектируемым проездом № 1423;

правый поворот с улицы Гурьянова на улицу Шоссейную;

повороты с улицы Люблинской на улицу Шкулева;

левый поворот с улицы Люблинской на улицу Юных Ленинцев;

съезд с Волгоградского проспекта на улицу Люблинскую;

разворот на улице Люблинской перед Волгоградским проспектом;

движение по улице Южнопортовой на участке в районе дома 22а.

проезд по улице Шарикоподшипниковской на участке от улицы Новоостаповской до 1-й улицы Машиностроения (при движении из центра);

проезд по Проектируемому проезду № 1423;

проезд по улице Курской;

проезд по улице Батайской;

проезд по Северному тоннелю.

выезд от строений 10, 13, 18 дома 22 на улице Южнопортовой в 1-й Южнопортовый проезд;

выезд от владения 36 на улице Трофимова в 1-й Южнопортовый проезд;

выезд от дома 37/1 на улице Люблинской на улицу Люблинскую;

выезд из двора дома 3 на улице Юных Ленинцев на улицу Юных Ленинцев.

на улице Шарикоподшипниковской в районе домов 1–5 и дома 9, а также на участке от 1-й улицы Машиностроения до 1-й Дубровской улицы;

с обеих сторон улицы Новоостаповской – от улицы Велозаводской до улицы Шарикоподшипниковской, за исключением парковочного кармана в районе дома 6;

на улице 1-й Дубровской на участке – от дома 13а, строения 1 до дома 15, строения 19 и в районе дома 18;

на улице Трофимова в районе строений 1, 6 дома 36;

в 1-м Южнопортовом проезде на участке от улицы Трофимова до 2-го Южнопортового проезда;

в 2-м Южнопортовом проезде на участке от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423 (в обоих направлениях);

на улице Южнопортовой напротив дома 23а и на участке от Проектируемого проезда № 6053 до улицы Гурьянова;

в Проектируемом проезде № 6053 на участке от улицы Гурьянова до улицы Южнопортовой (в обоих направлениях);

на улице Гурьянова на участках от улицы Южнопортовой до улицы Шоссейной и от улицы Шоссейной до Проектируемого проезда № 6053;

на улице Шоссейной в районе дома 4, корпуса 1 и дома 19, корпуса 1;

на улице Кухмистерова на участке от улицы Полбина до улицы Шоссейной (в обоих направлениях);

на улице Полбина на участке от улицы Кухмистерова до улицы Гурьянова (в обоих направлениях);

на улице Ставропольской на участке от улицы Краснодонской до улицы Люблинской;

на улице Люблинской в районе дома 61;

на улице Краснодонской на участке от дома 39, строения 1 на улице Тихой до улицы Тихой, в районе строений 6–8 дома 4 на улице Шкулева и напротив дома 4, строения 8 на улице Шкулева;

на улице Шкулева на участках от улицы Люблинской до улицы Малышева (в обоих направлениях) и от улицы Малышева до Волжского бульвара;

с обеих сторон Волжского бульвара от улицы Шкулева до улицы Юных Ленинцев;

на улице Юных Ленинцев в районе дома 3;

на улице Люблинской в районе дома 31/1 и от дома 10, строения 44 до 1-й улицы Текстильщиков.

на улице Южнопортовой перед пересечением с Проектируемым проездом № 1423;

на 11-й улице Текстильщиков перед пересечением с улицей Люблинской;

в Спортивном проезде перед пересечением с улицей Краснодонской.

участок улицы Шарикоподшипниковской – от улицы Симоновский Вал до улицы 1-й Дубровской;

участок улицы Кухмистерова – от улицы Полбина до улицы Шоссейной;

участок улицы Кубанской – от улицы Курской до дома 44/8;

участок Проектируемого проезда № 2289 – от дома 50, строения 2 до улицы Люблинской;

участок улицы Ставропольской – от улицы Люблинской до улицы Краснодонской.

Уточняется, что ездить по временным выделенным полосам и имеющейся полосе на Люблинской улице разрешат только городскому транспорту. Также временно отменят следующие маневры:Для владельцев личного транспорта запретят:Жителям некоторых улиц какое-то время придется пользоваться альтернативными выездами из дворов. В частности, для автомобилистов закроют:Чтобы избежать задержек городского транспорта, временно нельзя будет парковаться:Движение ограничат на одной из двух полос:Помимо этого, пять участков улиц временно станут односторонними:Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая будет закрыт участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии.

Для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.

Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.

На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.