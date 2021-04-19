Движение на 1-й Кабельной улице ограничат с 21 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на 1-й Кабельной улице будет ограничено в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 21 апреля по 31 июля 2021 года. Так, движение по одной полосе ограничат с 21 апреля до 2 мая круглосуточно на 1-й Кабельной улице от дома 2, строения 26.

Кроме того, с 3 по 14 мая, с 27 мая по 1 июля, круглосуточно будет перекрыто движение в районе дома 14 по шоссе Энтузиастов, а также с 15 по 26 мая – в районе дома 2, строения 25, по улице 2-й Кабельной. На этой улице у строения 24 также будет ограничено движение с 12 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что жители Патриарших прудов вновь жалуются на шум и бесконечные пробки в своем районе. На этот раз они предлагают ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам.