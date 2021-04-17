Движение на Садовнической набережной ограничат с 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Движение автомобилей на Садовнической набережной и Садовнической улице в центре Москвы ограничат с 19 апреля до 15 августа в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"С 19 апреля ограничат движение на Садовнической набережной и Садовнической улице. Это связано с благоустройством улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.
Уточняется, что движение будет ограничено на Садовнической набережной от улицы Балчуг до Садового кольца. На этом участке сохранят проезд по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства.
Кроме того, частично ограничат движение по одной полосе в Садовническом проезде от Садовнической набережной до Садовнической улицы и в Комиссариатском переулке от Садовнической набережной до Садовнической улицы.
На Садовнической улицы от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской ограничат движение по одной полосе, сохранив проезд по одной полосе в каждом направлении благодаря ликвидации парковочной зоны.
Ограничения будут действовать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что на нескольких участках Вельяминовской улицы ограничат движение автомобилей. Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.
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