Движение в Хлебном переулке ограничат из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта на участке Хлебного переулка в центре Москвы ограничат с 20 апреля 2021 года до 21 июля 2024 года в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

"Ограничения движения вводятся в связи с проведением строительных работ в Хлебном переулке", – говорится в сообщении.

Движение будет ограничено круглосуточно на участке переулка от дома 22, строения 1, до дома 26. Для движения автомобилей останется доступной только одна полоса, которую выделят за счет ликвидации парковочного пространства и переноса пешеходного перехода на противоположную сторону.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках Вельяминовской улицы ограничат движение автомобилей. Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.