Серебрянический переулок перекроют с 10 до 17 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В департаменте транспорта сообщили о полном перекрытии Серебрянического переулка с 10 по 17 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Серебрянический переулок перекроют, там будут снимать кино. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение будет действовать на участке от Серебрянического переулка, дома 12, строения 1, до дома 5 по Яузской улице.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках Вельяминовской улицы ограничат движение автомобилей.

Изменения вступят в силу с 10 апреля и продлятся в совокупности до 25 июня. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия необходимы в связи со строительными работами.