Несколько улиц перекроют в центре Москвы из-за подготовки к параду 9 Мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Несколько улиц перекроют в центре Москвы в связи с подготовкой к проведению парада 9 Мая, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

29 апреля с 17:30 до 20:00 на маршруте следования колонны перекроют Крылатскую улицу – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улицу Нижние Мневники – Северо-Западная хорда – от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники.

Также перекроют движение на Карамышевском мосту, улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники, проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня.

Нельзя будет проехать по Баррикадной улице, Новинскому бульвару, Садово-Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной улице, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.

29 апреля с 17:30 до окончания мероприятия перекроют Тверскую улицу – от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу – от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от дома 3, строения 1, до Тверской улицы, Моховую улицу – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы, Охотный ряд, Театральный проезд, улицу Большую Никитскую, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд.

Не попасть будет на Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Болотную, Садовническую, Кадашевскую набережные, а также Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост и Чугунный мост.

Перекрытия затронут также Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянка и Петровку.

С 22:00 и до окончания мероприятия перекроют Тверской, Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок, а с 22:30 движение не будет на участке следования колонны: Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, улица Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар.

Движение будут открывать по мере прохождения колонны. Все парковочные места в этих районах будут недоступны 29 и 30 апреля.

Также из-за репетиции парада Победы в центре Москвы ограничат работу метро.