В центре Москвы ограничат работу метро из-за репетиции парада Победы

В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 Мая
В Москве ограничат работу метро и перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Ограничения будут действовать с 19:00 до окончания мероприятия на Красной площади. Станции "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
При этом станция "Библиотека имени Ленина" будет работать исключительно на пересадку.
Кроме того, возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".
Фото: Московский Транспорт
В ночь с 29 на 30 апреля изменятся маршруты наземного транспорта. Автобусы и электробусы в центре Москвы будут ходить по следующим маршрутам:
Ряд улиц в центре Москвы перекроют, все парковочные места в этих районах будут недоступны. 29 апреля с 17:30 до 20:00 будут перекрыты следующие участки:
Также движение транспорта перекроют на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садово-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.
С 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:
Фото: Московский Транспорт
Кроме того, будут перекрыты набережные: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая, Кадашевская, а также Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост.
Помимо этого, перекрытия затронут Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянка и Петровку.
С 22:00 и до окончания мероприятия не будет движения по Тверскому, Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. С 22:30 движение перекроют на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, улице Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре.
По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29 и 30 апреля.
Движение будет восстановлено по мере прохождения техники.
Ранее в Сети появились кадры с репетиции парада Победы в Алабине. В тренировке участвовали почти 200 боевых машин, среди которых – знаменитые "Искандеры" и "Панцири", а также 76 самолетов и вертолетов.
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