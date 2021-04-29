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В центре Москвы ограничат работу метро из-за репетиции парада Победы

Репетиция парада Победы: какие улицы перекроют в Москве
транспорт город

В Москве перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 Мая

В Москве ограничат работу метро и перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Ограничения работы станций метро

Ограничения будут действовать с 19:00 до окончания мероприятия на Красной площади. Станции "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

При этом станция "Библиотека имени Ленина" будет работать исключительно на пересадку.

Кроме того, возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Фото: Московский Транспорт

Изменение маршрутов наземного транспорта

В ночь с 29 на 30 апреля изменятся маршруты наземного транспорта. Автобусы и электробусы в центре Москвы будут ходить по следующим маршрутам:

  • № н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;
  • № н2 – от Беловежской улицы до гостиницы "Украина";
  • № н3 – от Уссурийской улицы до метро "Лубянка";
  • № н4 – от Новокосино до метро "Таганская";
  • № н5 – от Каширского шоссе, 148, до метро "Таганская";
  • № н6 – от Осташковской улицы до метро "Трубная";
  • № н7 – от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская";
  • № н8 – от Остафьевской улицы до метро "Павелецкая";
  • № н9 – от 6-го мкр. Бибирева до метро "Лубянка";
  • № н11 – от аэропорта Внуково до метро "Октябрьская";
  • № н12 – от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы;
  • № н13 – от 6-го мкр. Загорья до метро "Таганская".

Перекрытие улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекроют, все парковочные места в этих районах будут недоступны. 29 апреля с 17:30 до 20:00 будут перекрыты следующие участки:

  • Крылатская улица – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
  • улица Нижние Мневники – Северо-Западная хорда – от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мневники;
  • проспект Маршала Жукова;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Красная Пресня.

Фото: Московский Транспорт

Также движение транспорта перекроют на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садово-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.

С 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:

  • Тверская улица – от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;
  • 1-я Тверская-Ямская улица – от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3; строения 1, до Тверской улицы;
  • Моховая улица – от улицы Воздвиженка до Тверской улицы;
  • Охотный ряд;
  • Театральный проезд;
  • улица Большая Никитская;
  • Новая и Старая площади;
  • Китайгородский проезд.

Фото: Московский Транспорт

Кроме того, будут перекрыты набережные: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая, Кадашевская, а также Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост.

Помимо этого, перекрытия затронут Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянка и Петровку.

Фото: Московский Транспорт

С 22:00 и до окончания мероприятия не будет движения по Тверскому, Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. С 22:30 движение перекроют на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, улице Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре.

Фото: Московский Транспорт

По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29 и 30 апреля.
Движение будет восстановлено по мере прохождения техники.

Ранее в Сети появились кадры с репетиции парада Победы в Алабине. В тренировке участвовали почти 200 боевых машин, среди которых – знаменитые "Искандеры" и "Панцири", а также 76 самолетов и вертолетов.

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