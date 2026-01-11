Москвичам и туристам рассказали, куда можно сходить 11 января. Например, стоит пойти в парк "Сокольники" на фестивале "Фолково". Его гости смогут провести время в атмосфере зимней сказки и русского стиля. Вход свободный.

В парке "Музеон" проходит гастрофестиваль "Вкусные морозы". Там можно попробовать чебуреки с вишневой начинкой, авторский чай на травах и разные вкусы глинтвейна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.