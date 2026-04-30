ОАЭ хотят выйти из ОПЕК+ для самостоятельного наращивания добычи

Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, объясняя это желанием действовать самостоятельно. Страна намерена быстрее наращивать объемы производства и гибко реагировать на рынок. Эмираты считают, что могут увеличить этот показатель на треть.

Однако сейчас это невозможно из-за закрытого Ормузского пролива. ОАЭ могут пользоваться только обходным нефтепроводом недостаточной мощности. На Россию выход Эмиратов из ОПЕК повлияет очень слабо. Цены и спрос диктуются общим недостатком на мировом рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.