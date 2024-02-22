Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги

В среду, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка из-за того, что он нарушал законы о банковской деятельности. Агентство по страхованию вкладов разъяснило, как действовать клиентам, деньги которых заморозили в банке.

Поскольку Киви Банк является участником системы обязательного страхования, вложенные средства гарантировано вернут в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. Этим вопросом занимается временная администрация банка.

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