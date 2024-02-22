Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 07:15

Экономика

Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги

Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новый мост возводят между Мнёвниковской и Филевской поймами

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Интервью": Владимир Перельман – о формировании цен на блюда в меню

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Ресторатор Перельман рассказал, как выстроить эффективную работу в бизнесе

Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги

В среду, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка из-за того, что он нарушал законы о банковской деятельности. Агентство по страхованию вкладов разъяснило, как действовать клиентам, деньги которых заморозили в банке.

Поскольку Киви Банк является участником системы обязательного страхования, вложенные средства гарантировано вернут в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. Этим вопросом занимается временная администрация банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика