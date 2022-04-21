В Минпромторге не исключили возобновления работы магазинов IKEA и Inditex в РФ

Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России. Для этого они перенастраивают свою логистику товаров. Об этом заявили в Минпромторге РФ. По словам экспертов, IKEA сама строила свои магазины. Бросать их – неэффективный ход.

Аналогичная ситуация у компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius и другими. Ранее, они тоже заявили, что собираются вернуться, но как только это станет возможным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.