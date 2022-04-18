Российские банки начали пересматривать условия кешбэка и сворачивать некоторые программы лояльности. Пойти на такие меры пришлось из-за решения Центробанка.

С 18 апреля максимальный тариф за обработку безналичных платежей составит 1% на социально значимые товары и услуги. Предполагается, что это поможет поддержать торговые сети в непростых экономических условиях.

Из-за этого программы кэшбека уже корректируют в Росбанке и Альфа-банке. Тоже самое не исключают в Сбере, Газмпромбанке и "Ренессанс кредите".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



