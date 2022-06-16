Названа стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме

Новые технологии и актуальные вопросы экономики в условиях санкций обсуждают в данный момент на форуме в Санкт-Петербурге. В этом году он проходит в юбилейный 25 раз.

Традиционно регионы презентуют свои новые разработки. На московском стенде, например, гости могут прокатиться в современном вагоне столичной подземки.

Цена участия в ПМЭФ стремительно приближается к миллиону рублей. В 2022 году пакет единый, а стоимость оценивается в 960 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.