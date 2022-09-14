Зарубежные банки ужесточили правила получения карт с международными платежными системами

"Карточный туризм" для российских граждан становится все дороже и хлопотнее. Зарубежные банки ужесточают правила получения пластиковых карт с международными платежными системами. Нередко даже требуют трудоустроиться в своей стране.

С чем связаны такие меры? Не упал ли спрос на карточные туры? И куда теперь едут россияне за картами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.