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14 июля, 17:30

Экономика

Крупный иностранный банк может покинуть российский рынок

Крупный иностранный банк может покинуть российский рынок

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Один из крупнейших иностранных банков, работающих в России, может завершить свою деятельность в стране. Речь идет о банке, которая имеет лицензию Центрального банка РФ и входит в список системно значимых финансовых организаций.

По решению итальянского суда, банку предстоит свернуть работу в России в течение девяти месяцев. Это условие, при выполнении которого он сможет продолжать выполнять сделки на территории родной страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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