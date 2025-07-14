Крупный иностранный банк может покинуть российский рынок

Один из крупнейших иностранных банков, работающих в России, может завершить свою деятельность в стране. Речь идет о банке, которая имеет лицензию Центрального банка РФ и входит в список системно значимых финансовых организаций.

По решению итальянского суда, банку предстоит свернуть работу в России в течение девяти месяцев. Это условие, при выполнении которого он сможет продолжать выполнять сделки на территории родной страны.

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