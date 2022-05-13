UniCredit начала переговоры о продаже бизнеса в России – СМИ

Итальянская банковская группа UniCredit начала переговоры о продаже бизнеса в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кто в России готов купить банк? И что в такой ситуации делать людям, которые взяли кредиты и ипотеку в этом банке? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.