Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 200 млрд рублей

Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 200 миллиардов рублей. Именно поэтому, считают некоторые финансовые аналитики, Центробанк ужесточает требования к заемщикам.

С 1 июля ограничат долю клиентов с высокой долговой нагрузкой в портфелях банков: по ипотеке до 5%, по потребительским кредитам – до 18%. Если у заемщика на выплаты текущих кредитов уходит 50% дохода и более, то банк, скорее всего, не даст новый кредит.

