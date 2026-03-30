Роспотребнадзор признал 8 пляжей Анапы безопасными после уборки мазута

Роспотребнадзор признал 8 галечных пляжей Анапы безопасными после более чем 245 тысяч тестов воды, пляжа и воздуха. Песчаные пляжи продолжают приводить в порядок и планируют открыть 1 июня.

По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, в Анапе убрано и утилизировано 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, более 90% мазута ликвидировано, вода соответствует санитарным требованиям.

