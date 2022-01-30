"Сортировочная": как человечество оказалось в нефтяной ловушке

Почему мы не можем жить без нефти? Она обеспечивает 90% всех перемещений на планете. Без нее жизнь бы просто остановилась, а придумать ей полноценную замену пока не очень получается. Хотя на заре развития транспорта у нас была масса альтернатив: паровой, электрический, даже водородный двигатели были изобретены еще раньше двигателя внутреннего сгорания на бензине.

Так почему же эта технология не оставила миру альтернатив? Как мы оказались в нефтяной ловушке? И почему именно сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы из нее вырваться? Краткая история расцвета и заката нефтяной эпохи, которому мы почти наверняка станем свидетелями, – в новом видео проекта "Сортировочная".

