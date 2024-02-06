Новости часа: качество воздуха проверили в 16 районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 16 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей. О проделанной работе рассказал столичный департамент природопользования.

Морозы до -24 градусов придут в Москву с пятницы, 9 февраля. О погодных условиях предупредили в Гидрометцентре.

Выставка об артистах балета открылась в Российской государственной библиотеке искусств. О новой экспозиции сообщила пресс-служба министерства культуры.