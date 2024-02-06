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06 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: качество воздуха проверили в 16 районах Москвы

Новости часа: качество воздуха проверили в 16 районах Москвы

Москвичам рассказали, как предприятия проводят модернизацию производства

Кремлевскую елку отправят на специальную переработку

Ведущие Москва FM анонсировали темы эфира 23 января

Новости часа: ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

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Жительница Марьина рассказала, как заботится об экологии столичного района

Пункты приема елей в Москве будут работать круглосуточно до 25 февраля

Москвичи сдали на переработку около 40 тысяч хвойных деревьев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 16 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей. О проделанной работе рассказал столичный департамент природопользования.

Морозы до -24 градусов придут в Москву с пятницы, 9 февраля. О погодных условиях предупредили в Гидрометцентре.

Выставка об артистах балета открылась в Российской государственной библиотеке искусств. О новой экспозиции сообщила пресс-служба министерства культуры.

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