Экспозиция "Пейзажа русского пространство" откроется в Доме Гоголя

Жителям столицы рассказали, как провести досуг в течение последней февральской недели. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Так, можно посетить новую выставку в Доме Гоголя. В среду, 28 февраля, там откроется экспозиция "Пейзажа русского пространство". На ней будут представлены работы современных художников, посвященные красоте русской природы.

Куда можно сходить в столице 26 февраля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.