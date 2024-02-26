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Новости

26 февраля, 10:30

Город

Экспозиция "Пейзажа русского пространство" откроется в Доме Гоголя

Экспозиция "Пейзажа русского пространство" откроется в Доме Гоголя

Москвичам представили культурную афишу на 26 февраля

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Жителям столицы рассказали, как провести досуг в течение последней февральской недели. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Так, можно посетить новую выставку в Доме Гоголя. В среду, 28 февраля, там откроется экспозиция "Пейзажа русского пространство". На ней будут представлены работы современных художников, посвященные красоте русской природы.

Куда можно сходить в столице 26 февраля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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