Две новые выставки открылись в пространстве ГЭС-2. Первая посвящена авангардистке Ольге Розановой. Из 18 музеев собрали 40 ее картин, книги и графику. Выставка продлится до конца апреля 2024 года.

Вторая экспозиция посвящена космическим мечтам и разочарованиям от начала ХХ века до современных дней. Посетители узнает, каким видели космическое будущее разные художники – от авангардистов до нонконформистов. Выставка работает до 24 марта.

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