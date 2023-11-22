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Новости

22 ноября, 08:00

Город

Две новые выставки открылись в пространстве ГЭС-2

Две новые выставки открылись в пространстве ГЭС-2

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Две новые выставки открылись в пространстве ГЭС-2. Первая посвящена авангардистке Ольге Розановой. Из 18 музеев собрали 40 ее картин, книги и графику. Выставка продлится до конца апреля 2024 года.

Вторая экспозиция посвящена космическим мечтам и разочарованиям от начала ХХ века до современных дней. Посетители узнает, каким видели космическое будущее разные художники – от авангардистов до нонконформистов. Выставка работает до 24 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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