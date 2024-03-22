Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 08:45

Культура

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

В Музее Победы покажут постановку "От прошлого к настоящему"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Москвичам представили культурную программу на 19 марта

"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

Жителям столицы рассказали о культурной программе на 18 марта

Москвичам представили культурную программу на 18 марта

Кулинарные мастер-классы организовали на фестивале "Московская Масленица"

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 22 марта. В культурную программу включили концерты и кино.

Во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет концерт вокальной и инструментальной музыки "Игра в классиков". Прозвучат произведения Моцарта, Рахманинова, Глазунова и других композиторов.

Кроме того, в столичных кинотеатрах можно посмотреть премьеру фильма "Сказки Гофмана", а также французскую драму "Обнаженная муза Пьера Боннара". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультураконцертыкиновидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика