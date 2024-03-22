Москвичам представили культурную программу на 22 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 22 марта. В культурную программу включили концерты и кино.

Во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет концерт вокальной и инструментальной музыки "Игра в классиков". Прозвучат произведения Моцарта, Рахманинова, Глазунова и других композиторов.

Кроме того, в столичных кинотеатрах можно посмотреть премьеру фильма "Сказки Гофмана", а также французскую драму "Обнаженная муза Пьера Боннара". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.