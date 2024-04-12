Москвичам представили культурную программу на 12 апреля

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 12 апреля. В программу мероприятий вошли выставка, кинопоказ, спектакль и открытие музея. Так, в Музее космонавтики можно посетить экспозицию "Гагарин. Дорога в космос".

Также в кинотеатрах пройдут спецпоказы советского фильма "Большое космическое путешествие" в жанре sci-fi. Кроме того, на сцене театра "Одеон" состоится спектакль "Хулиганы. Идеальная пара" с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым в главных ролях. Еще в этот день состоится открытие Мультимедиа арт музея Москвы, который подготовил восемь выставочных проектов.

Подробнее – в программе "Сити".