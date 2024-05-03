Захарова: слова Кэмерона об ударах Украины говорят, что Запад ведет войну против РФ

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Высказывания главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ являются признанием того, что Запад ведет войну против России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Кэмерон признал то, что уже давно не является секретом для большинства стран. Она уверена, что подобными словами дипломат сообщил о ведении Западом войны против РФ руками украинцев.

Ранее Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по РФ британским оружием. Во время визита в Киев он также пообещал три миллиарда фунтов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи Украине.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что подобные высказывания свидетельствуют о прямой эскалации. Она, по его словам, может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности.

