Захарова: любые агрессивные действия против Крыма получат "сокрушительный удар возмездия"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Любая агрессия против Крыма и Крымского моста обречена на провал и получит сокрушительный удар возмездия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", – указала дипломат во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства.

Дипломат заявила, что сейчас российские правоохранители фиксируют преступления киевского режима. Однако ни одно действие ВСУ не останется без внимания, добавила Захарова. В последние дни украинская армия применила по Крыму несколько ракет ATACMS, которые получила от Запада.

"По данным Минобороны России, все выпущенные ракеты были уничтожены. После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста", – сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в настоящее время ведется подготовка к нападению на Крым. По ее словам, в этом сложно поверить, но Запад готовится уже открыто, при "беззастенчивой поддержке коллективного Запада". Она указала, что расчет ведется на внушительный медийный резонанс и на пропагандистский эффект.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица в своей публикации в одной из соцсетей намекнул на новую атаку киевского режима на Крымский мост. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрия Песков заявил, что такие намеки не являются новостью, так как они были и раньше. Песков заметил, что Украина не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность.

