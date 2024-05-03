Экономист Сафонов: рост экономики РФ не связан с вернувшимися россиянами

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Западные аналитики считают, что на экономический рост России повлияло возвращение россиян на родину, однако, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, это слишком завышенные оценки. Таким мнением он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Согласно прогнозам Всемирного банка, Россию в 2023 году ждала рецессия, однако вместо этого экономика РФ показала хороший рост. Происходило это как раз на фоне возвращения релокантов обратно на родину.

По мнению западных экспертов, именно они могли внести от одной пятой до одной трети к годовому экономическому росту страны за 2023 год.

"Какие-то фантастические цифры. Это надо было бы предположить, что каждый из тех, кто вернулся в страну, вернее в совокупности они принесли бы как минимум 25% потребления. То есть и фонд оплаты труда на них бы приходился. 25% – это невозможные цифры, завышенные оценки", – прокомментировал Сафонов.

Экономист добавил, что в РФ вернулись не только специалисты в сфере IT, но и также люди, имеющие обычные специальности, которые были не очень востребованы за рубежом.

"Поэтому они сюда и вернулись", – уверен профессор.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовое возвращение релокантов в страну, назвал это нормальным процессом, связанным с более выгодными условиями для развития бизнеса. Он отметил, что вести бизнес на родине интереснее, так как у граждан больше возможностей, а также они уверены в надежности.