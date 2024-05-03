Стилист Барретт назвала облегающее платье и белую рубашку вечно модными вещами

Фото: 123RF//halfpoint

Стилист Мишель Барретт назвала облегающее платье, белую рубашку и джинсы прямого кроя вечно модными вещами, сообщает издание Best Life.

Также она добавила в этот список юбку А-силуэта длиной до колена. По мнению стилиста, эта вещь подходит женщинам с любым типом фигуры.

Кроме того, по мнению экспертов, актуальность никогда не утратят тренчи, бушлаты и кожаные пиджаки. Так, стилист Айра Лиза обратила внимание, что кожаная куртка прошла путь от поколения рок-н-ролла до современных разработок в уличной моде. Она посоветовала носить этот предмет гардероба с платьями с цветочным принтом, а также с белой футболкой и темными джинсами.

Также специалисты упомянули кардиган и поло. По их словам, эти вещи можно носить на официальных мероприятиях или в повседневной жизни.

Ранее косметолог-бровист Ольга Руда рассказала о главных ошибках при коррекции бровей. Например, она не советовала следовать устаревшему правилу и выщипывать брови так, чтобы они начинались перпендикулярно внутреннему уголку глаза. Это может визуально сделать нос более длинным или широким, а взгляд нахмуренным, предупредила эксперт.